play
pause
  • $ 62.25 ↓
  • € 73.56 ↓

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

18:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
567
0
#спорт\n#футбол\n#Екатеринбург\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Уругвай
Фото: vk.com/fifaworldcup
567
0

Счет встречи 1:0.  

Екатеринбург. Победой латиноамериканских футболистов закончился матч между сборными Уругвая и Египта. Как сообщает в пятницу, 15 июня Sports.ru, встреча завершилась со счетом 1:0. 

Решающим оказался единственный мяч, забитый защитником «Атлетико» Хосе Хименесом на 90-й минуте. Лидер египтян Мохамед Салах не принял участия в игре: ему до сих пор не до конца залечили травму плеча. 

Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена», за ходом игры наблюдали больше 27 тысяч болельщиков. Обе команды входят в ту же группу, что и Россия.

Напомним, в четверг, 14 июня, наши футболисты с разгромным счетом 5:0 победили сборную Саудовской Аравии.

В пятницу в рамках Чемпионата мира по футболу в России пройдут также матчи Иран-Марокко и Португалия-Испания.

18:40, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
567
0
#спорт\n#футбол\n#Екатеринбург\n#Египет\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Уругвай

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
18453

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15830
17:45, 11 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

12524
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

12405
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

5479
12:35, 14 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
22381

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2875
10:48, 10 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2462
18:59, 13 июня, 2018

Кировские ученые назвали открытых ими древних животных «горыныч» и «ночница»

2061
14:07, 10 июня, 2018

Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике

1906
16:25, 11 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3603

Российское метро восхитило британскую журналистку

3154
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2947
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2688
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2273
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: незаконно построенные дома и ижевские болельщики первого матча ЧМ-218

Дебютный матч в фан зоне Ижевска

Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

14 июня, 2018