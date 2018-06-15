Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

Счет встречи 1:0.

Екатеринбург. Победой латиноамериканских футболистов закончился матч между сборными Уругвая и Египта. Как сообщает в пятницу, 15 июня Sports.ru, встреча завершилась со счетом 1:0.

Решающим оказался единственный мяч, забитый защитником «Атлетико» Хосе Хименесом на 90-й минуте. Лидер египтян Мохамед Салах не принял участия в игре: ему до сих пор не до конца залечили травму плеча.

Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена», за ходом игры наблюдали больше 27 тысяч болельщиков. Обе команды входят в ту же группу, что и Россия.

Напомним, в четверг, 14 июня, наши футболисты с разгромным счетом 5:0 победили сборную Саудовской Аравии.

В пятницу в рамках Чемпионата мира по футболу в России пройдут также матчи Иран-Марокко и Португалия-Испания.