Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

Наши спортсмены получили обратно 9 из 13 медалей.

Москва. Россия восстановила первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014. Согласно обнародованному в четверг, 1 февраля, решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, нашим спортсменам будут возвращены 9 из 13 медалей, отнятых ранее Международным олимпийским комитетом, сообщает russian.rt.com.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных WADA в употреблении допинга на играх в Сочи.

Это значит, что по одной золотой медали вернут лыжнику Александру Легкову и скелетонисту Александру Третьякову. 3 олимпийских «серебра» получит обратно лыжник Максим Вылегжанин, 2 — саночник Альберт Демченко, 1 — конькобежка Ольга Фаткулина. Бронзовая награда будет возвращена скелетонистке Елене Никитиной.

Итоговое количество медалей российской сборной после этого составляет 11 наград высшей пробы, 11 серебряных медалей и восемь бронзовых. По числу золотых медалей Россия вновь сравнялась с Норвегией (выходившей по скандальному решению МОК на 1 место), а по количеству «серебра» опередила.

Таким образом, первенство России в неофициальном медальном зачете Сочинской олимпиады восстановлено.