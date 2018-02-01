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      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:40, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1412
      0
      #спорт\n#лыжи\n#коньки\n#лыжный спорт\n#Олимпиада в Сочи
      Фото: pixabay.com
      1412
      0

      Наши спортсмены получили обратно 9 из 13 медалей.  

      Москва. Россия восстановила первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014. Согласно обнародованному в четверг, 1 февраля, решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, нашим спортсменам будут возвращены 9 из 13 медалей, отнятых ранее Международным олимпийским комитетом, сообщает russian.rt.com

      Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, обвиненных WADA в употреблении допинга на играх в Сочи. 

      Это значит, что по одной золотой медали вернут лыжнику Александру Легкову и скелетонисту Александру Третьякову. 3 олимпийских «серебра» получит обратно лыжник Максим Вылегжанин, 2 — саночник Альберт Демченко, 1 — конькобежка Ольга Фаткулина. Бронзовая награда будет возвращена скелетонистке Елене Никитиной.   

      Итоговое количество медалей российской сборной после этого составляет 11 наград высшей пробы, 11 серебряных медалей и восемь бронзовых. По числу золотых медалей Россия вновь сравнялась с Норвегией (выходившей по скандальному решению МОК на 1 место), а по количеству «серебра» опередила.

      Таким образом, первенство России в неофициальном медальном зачете Сочинской олимпиады восстановлено.

      14:40, 01 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1412
      0
      #спорт\n#лыжи\n#коньки\n#лыжный спорт\n#Олимпиада в Сочи

       

       

       

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