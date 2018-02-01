Международный суд оправдал ранее отстраненного от ОИ лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина

Соответствующий документ опубликован на сайте CAS.

Лозанна. Швейцария. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В списке из 28 оправданных атлетов есть фамилия лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина, а также других его партнеров по команде.

Отметим, что суд восстановил все результаты оправданных спортсменов, которые они показали в Сочи. Указанные атлеты могут войти в список участников Олимпиады 2018 года. Еще 11 человек пропустят ОИ в Южной Корее, после чего могут снова участвовать в Играх.

Ранее спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК)по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.