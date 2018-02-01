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      Международный суд оправдал ранее отстраненного от ОИ лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина

      12:18, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:18, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      979
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры
      979
      0

      Соответствующий документ опубликован на сайте CAS.

      Лозанна. Швейцария. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

      В списке из 28 оправданных атлетов есть фамилия лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина, а также других его партнеров по команде.

      1.jpg

      Отметим, что суд восстановил все результаты оправданных спортсменов, которые они показали в Сочи. Указанные атлеты могут войти в список участников Олимпиады 2018 года. Еще 11 человек пропустят ОИ в Южной Корее, после чего могут снова участвовать в Играх.

      Ранее спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК)по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда.

       

      12:18, 01 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      979
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры

       

       

       

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