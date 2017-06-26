Полуфинальные матчи проведут сборные Португалии, Чили, Мексики и Германии

Москва. По результатам игр группового этапа определились полуфиналисты Кубка конфедераций – 2017. В матчах ½ финала встретятся футболисты Португалии, Чили, Мексики и Германии, пишет Газета.ру.

Отмечается, что в группе А сборная Португалии набрала семь очков и встретиться в полуфинале с национальной командой Чили, занявшей в группе B второе место с пятью баллами. Футболисты сборной Германии, принесшие за матчи группового этапа семь баллов в свой актив, сыграют с командой Мексики, прошедшей в плей-офф со второго места группы А из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

Полуфинальные встречи состоятся в Казани и Сочи. Начало матчей запланировано на 21:00 по московскому времени.

Напомним, сборная России не смогла пробиться на стадию плей-офф, уступив сборной Мексики со счетом 2:1.