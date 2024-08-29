В МВД назвали число находящихся в России нелегальных мигрантов

Москва. Количество нелегальных мигрантов в России озвучили в Министерстве внутренних дел. По данным ведомства, в стране сейчас находятся около 630 тыс. иностранцев, не имеющих на то законных оснований, передает RT со ссылкой на Коммерсантъ.

Цифры были озвучены на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Большинство нелегалов получили этот статус из-за нарушения режима пребывания. Также у них может быть два или более административных нарушения, или они попались на незаконной трудовой деятельности, пояснил замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Также он отметил, что большинство иностранцев указанной категории прибыли в Россию из среднеазиатских республик.

Добавим, в ближайшие дни в Госдуму планируется внести инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью.