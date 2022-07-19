Стивен Кинг попался на уловку российских пранкеров

Бангор. США. Жертвой очередного телефонного розыгрыша российских пранкеров стал американский писатель Стивен Кинг. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили литератору от имени президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал «360 градусов».

Фейковый «Зеленский» просил Кинга написать киносценарий о «зверствах российских военных». По замыслу президента Украины, в фильме россияне должны были надругаться над пленным командиром соединения националистов с позывным «Редис».

Кинг пообещал подумать над предложенной идеей, но окончательного согласия на участие в проекте не дал.

Также «Зеленский» набивался на роль клоуна Пеннивайза в новой экранизации романа «Оно».

«Просто мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – это мой любимый герой. Меня в детстве дразнили «Оно», – приводит слова пранкеров телеканал «Рен ТВ».

При этом доводы Кинга о том, что Пеннивайз является отрицательным героем, услышаны не были. В итоге автор романа ужасов вынужден был дать обещание включить Зеленского в число актеров, снимающихся в фильме.

Кстати, ранее Вован и Лексус разыграли британскую писательницу Джоан Роулинг, причем тоже от лица Зеленского. Они даже сумели уговорить ее заменить шрам на лбу Гарри Поттера в виде молнии на трезубец (знак Рюриковичей на гербе Украины), а самого юного волшебника снабдить оселедцем (чубом запорожских казаков).