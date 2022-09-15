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День работников санитарно-эпидемиологического надзора учредили в России

10:30, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
День работников санитарно-эпидемиологического надзора учредили в России
10:30, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Россия\n#Роспотребнадзор\n#праздники
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по УР
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Приурочили его к столетию Роспотребнадзора.

Москва. В России появился новый профессиональный праздник — День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор). Об этом сообщил RT в четверг, 15 сентября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить этот день в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.

«Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью... Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отметим, что в 2022 году Роспотребнадзор отметил символический вековой юбилей — 100 лет с даты создания в СССР Санитарно-эпидемиологической службы в 1922 году.

10:30, 15 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
40
0
#Россия\n#Роспотребнадзор\n#праздники