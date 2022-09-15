День работников санитарно-эпидемиологического надзора учредили в России

Москва. В России появился новый профессиональный праздник — День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор). Об этом сообщил RT в четверг, 15 сентября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить этот день в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.

«Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью... Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отметим, что в 2022 году Роспотребнадзор отметил символический вековой юбилей — 100 лет с даты создания в СССР Санитарно-эпидемиологической службы в 1922 году.