Роскосмос рассекретил последние слова погибших членов экипажа «Союза-11»

Катастрофа произошла полвека назад, в 1971 году.



Москва. На официальном сайте Роскосмоса появилась подборка материалов, посвященных трагической гибели экипажа космического корабля «Союз-11» 30 июня 1971 года. В частности, рассекречены переговоры космонавтов с Центром управления полетами перед запуском и после расстыковки с орбитальной станцией, пишет RT.

Члены экипажа сообщили на Землю, что закрыли люки, доложили об обстановке на корабле и сверили время. Отмечается, что состояние здоровья у всех космонавтов было отличным, частота пульса не превышала 76 ударов в минуту.

После расстыковки с орбитальной станцией «Салют-1» с борта «Союза-11» доложили, что видят Землю.

Последним, что сказал бортинженер Владислав Волков, была фраза «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

Спустя несколько часов все трое членов экипажа корабля «Союз-11» - Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев - погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата. Трагический инцидент стал самым крупным в истории советской космонавтики. После гибели космонавтов было установлено правило: взлет и посадка - только в скафандрах.