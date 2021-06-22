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10 тысяч за окурок: водителей предложили штрафовать за выброс мусора из машин

10:34, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
10 тысяч за окурок: водителей предложили штрафовать за выброс мусора из машин
10:34, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
233
0
#отходы\n#дороги\n#лес\n#автомобилисты\n#свалки\n#экология\n#законы\n#инициативы\n#штрафы\n#мусор
Фото: pixabay.com
233
0

Крупные суммы придется платить и тем, кто вываливает отходы мимо мульды.

Москва. Мосгордума совместно с Мособлдумой подготовили законодательную инициативу об увеличении штрафов за выброс хлама в неположенных местах. Федеральное правительство дало на нее в целом положительный отзыв с небольшими замечаниями технического характера, пишет «Российская газета».

Соответствующие поправки могут быть внесены в Кодекс об административной ответственности. Фиксировать нарушения предлагается с помощью видеокамер и фотоловушек.

В частности, за выброс мусора из легкового автомобиля в неположенном месте могут назначить штраф в 10 тыс. рублей, грузового - 100 тыс. За повторное правонарушение взыщут 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Санкции грозят не только автомобилистам, но и тем, кто передвигается пешком и мусорит в лесах, городах, дачных поселках.

В случае выброса мусора организациями с использованием грузовиков и прицепов, предлагается изымать у них транспортные средства.

10:34, 22 июня, 2021
Евгений Кандаков
233
0
#отходы\n#дороги\n#лес\n#автомобилисты\n#свалки\n#экология\n#законы\n#инициативы\n#штрафы\n#мусор