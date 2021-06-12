Организаторы «Бессмертного полка» в России решили не проводить акцию 24 июня

Из-за ограничений по коронавирусу памятное шествие состоится не ранее 2022 года.

Москва. Организаторы «Бессмертного полка» отказались от проведения памятного шествия в России 24 июня. Из-за ограничений по коронавирусу акция в очном формате состоится не ранее 2022 года, пишут «Известия».

Напомним, шествие «Бессмертного полка» должно было пройти 24 июня, в день первого парада Победы на Красной площади. Однако в Москве сохраняются противоэпидемические ограничения при проведении массовых мероприятий, в частности, необходимость соблюдения социальной дистанции.

Как сообщила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева, организаторы приняли решение отказаться от проведения акции из-за того, что «ограничения исказят ощущение единения». Штаб не будет инициировать шествия и в других городах ранее 2022 года.