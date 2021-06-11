Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Семьям с детьми дадут скидки на железнодорожные билеты

17:22, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
Семьям с детьми дадут скидки на железнодорожные билеты
17:22, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
116
0
#билеты\n#тарифы\n#Михаил Мишустин\n#Правительство РФ\n#постановления Правительства РФ\n#семья\n#дети\n#льготы\n#поезда\n#железная дорога
Фото: pixabay.com
116
0

По сниженной цене можно будет ездить в любых направлениях организованно и в индивидуальном порядке.

Москва. Государство просубсидирует семьям с детьми билеты на поезда дальнего следования. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Скидки на проезд получат смогут семьи с любым количеством детей в возрасте до 18 лет, начиная от одного ребенка. Льгота действует при покупке билетов в купейные вагоны в поездах дальнего следования всех категорий и любых направлений. Тариф для семей будет рассчитываться по формуле: стоимость билета по выбранному маршруту в купе минус половина его стоимости в плацкартном вагоне.

Купить льготные билеты можно будет как при участии в организованных турах, так и при самостоятельных путешествиях.

Постановление принято в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Средства на реализацию проекта в размере более 1,3 млрд рублей уже заложены в федеральном бюджете на 2021 год.

17:22, 11 июня, 2021
Евгений Кандаков
116
0
#билеты\n#тарифы\n#Михаил Мишустин\n#Правительство РФ\n#постановления Правительства РФ\n#семья\n#дети\n#льготы\n#поезда\n#железная дорога