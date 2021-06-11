Семьям с детьми дадут скидки на железнодорожные билеты

По сниженной цене можно будет ездить в любых направлениях организованно и в индивидуальном порядке.



Москва. Государство просубсидирует семьям с детьми билеты на поезда дальнего следования. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Скидки на проезд получат смогут семьи с любым количеством детей в возрасте до 18 лет, начиная от одного ребенка. Льгота действует при покупке билетов в купейные вагоны в поездах дальнего следования всех категорий и любых направлений. Тариф для семей будет рассчитываться по формуле: стоимость билета по выбранному маршруту в купе минус половина его стоимости в плацкартном вагоне.

Купить льготные билеты можно будет как при участии в организованных турах, так и при самостоятельных путешествиях.

Постановление принято в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Средства на реализацию проекта в размере более 1,3 млрд рублей уже заложены в федеральном бюджете на 2021 год.