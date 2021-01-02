В Москве открылись пункты приема живых елей

Сдать дерево можно до 20 февраля.

Москва. В Москве открылись пункты приема новогодних елей для утилизации. Как сообщает пресс-служба российской столицы, сдать деревья на переработку можно со 2 января по 20 февраля. Более 500 пунктов по всему городу принимают ёлки, сосны и пихты без мишуры и украшений.

Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют при обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные.

«Если в первый год (2016 год – прим. ред.) работал только один пункт приема елок на территории экоцентра “Битцевский лес”, то в прошлом году их было более 400. Собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы. Она использовалась как подстилка и корм для животных в вольерных комплексах, а также для обустройства экологических троп», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.