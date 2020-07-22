Афророссиянин устроил пикет против расизма в Томске

Темнокожего местного жителя оскорбил рекламный слоган магазина со словами «Топим по-черному».



Томск. Томская область. Темнокожий житель Томска вышел на одиночный пикет против расизма. Сибирского афророссиянина возмутила рекламная акция салона цифровой техники, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на издание «Подъем».

На витрине магазина было написано «Топим по-черному: -50%». Мужчина написал на картонке фразу с непристойным словом, в которой выражал свое несогласие с расистским, по его мнению, выражением. «Але, вы… (офигели)», гласил самодельный плакат, который протестующий держал над головой, стоя возле указанного салона.

Руководитель сети обвиненных в нетолерантности магазинов объяснил изданию, что разработчики рекламной кампании вовсе не собирались обидеть выходцев из Африки.

Напомним, массовые протесты против расизма охватили недавно США и ряд других стран. Толчком к ним послужило убийство белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Толпы активистов движения Black Lives Matter выходят на демонстрации и пикеты, громят магазины и полицейские участки, сносят памятники обвиненным в расизме историческим деятелям, заставляют полицейских и чиновников приносить извинения за то, что их предки были рабовладельцами.