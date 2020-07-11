Просроченные водительские права в России будут действовать до конца года

Запись на замену водительского удостоверения осуществляется на портале Госуслуг.

Москва. Просроченные во время действия антикоронавирусных ограничений водительские права в России будут действовать до конца года. Об этом пишет Мир24 со ссылкой на РИА Новости.

«Замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений», – цитирует издание соответствующий приказ МВД России.

Отметим, что под действие приказа не попадают водители, чьи права станут недействительными с 16 июля.

Запись на замену водительского удостоверения осуществляется на портале Госуслуг. Можно также обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.