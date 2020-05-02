Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России.

Москва. Президент России Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к гражданам. Как передают «Известия», об этом 2 мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал Песков.

Напомним, в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолётов и вертолётов совершат полёты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Калининграда и других.

Также 9 мая в российских городах состоится праздничный салют.