Пенсионный фонд России рассказал об индексации пенсий после увольнения

Средняя зарплата работающих пенсионеров сейчас составляет порядка 40 тыс. рублей.

Москва. Пенсионный фонд России рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров после увольнения. Как пишут Вести, порядок разъяснил председатель ПФР Антон Дроздов.

Средняя зарплата работающих пенсионеров сейчас составляет порядка 40 тыс. рублей, что примерно соответствует средней по стране. С 2016 года пенсия этих пожилых индексируется только после их увольнения. После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она составит 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020 году она составит 5 686,25 рубля).

Если через какое-то время после увольнения пенсионер решит снова устроиться на работу, проведенная ему индексация не отменяется, добавил Дроздов.