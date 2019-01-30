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Спасатель из Томска поборется за звание самого красивого мужчины в мире

11:30, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
11:30, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
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#общество\n#конкурс красоты\n#Томск
Фото: Игорь Буянтуев/ vk.com/ РГ
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Участие в конкурсах красоты Игорь Буянтуев назвал хобби.

Томск. Томская область. Спасатель из Томска Игорь Буянтуев поборется за титул самого красивого мужчины мира. Об этом он рассказал «РГ».

26-летний томич работает в областной поисково-спасательной службе, закончил местный политехнический университет, отслужил в спецназе снайпером.

«Спасение людей - мое любимое дело. А участие в конкурсах красоты - хобби. Коллеги меня поддерживают и болеют за меня», - рассказал Буянтуев газете.

Однако менять работу спасателя на модельную карьеру мужчина не планирует.

Буянтуев уже является вице-мистером Красноярского края. Сейчас томич намерен покорить международный конкурс Mister International-2019.

Спасатель регулярно посещает спортзал и следит за питанием. В списке его увлечений также английский язык и участие в фотосессиях.

Международный конкурс пройдет 24 февраля на Филиппинах. На сцену выйдут красавцы из 31 страны.

11:30, 30 января, 2019
Дарья Снидкова
154
0
#общество\n#конкурс красоты\n#Томск

 

 

 


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