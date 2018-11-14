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В Ростовской области из-за снежного коллапса отменены автобусные рейсы и закрыты дороги

13:22, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
13:22, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#погода\n#уборка снега\n#снег\n#дорога\n#Ростов-на-Дону\n#военные\n#Ростов
Фото: pxhere.com
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Военные заявили о готовности помочь.

Ростовская область. В Ростовской области сильные снегопады затруднили движение транспорта. Как пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости, более 60 междугородных автобусных рейсов отменили, ограничено движение по трассам регионального значения, участились случаи ДТП.

Движение пассажирского транспорта на дорогах Ростов-на-Дону - Ставрополь и Котельниково – Песчанокопское ограничили в ночь с 13 на 14 ноября.

Пресс-служба областного МЧС сообщила, что за вторник пришлось 29 раз реагировать на ДТП.

Спасатели подготовили 115 пунктов обогрева и питания на случай, если погода ухудшится в Ростовской области и соседнем Краснодарском крае. Экипажи ГИБДД ведут патрулирование. К очистке дорог привлекли 126 человек и 75 единиц техники.

На трассе М4 «Дон» 110 фурам понадобилась помощь для подъема на возвышенности. К работе привлекли аварийно-спасательные машины.

Напомним, во вторник, 13 ноября, там произошла массовая авария из 13 автомобилей. Тогда сообщалось об одном погибшем.

Кроме того, о готовности помощь в расчистке и ликвидации транспортных заторов на территории двух регионов заявили подразделения Южного военного округа.

«Более 1,5 тысячи военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники могут в любой момент прийти на помощь», - сообщил начальник пресс-службы Вадим Астафьев.

В настоящий момент температура в Ростове-на-Дону составляет -4 градуса, сообщает Росгидромет. Ожидаются осадки и потепление.  

13:22, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
110
0
#погода\n#уборка снега\n#снег\n#дорога\n#Ростов-на-Дону\n#военные\n#Ростов

 

 

 


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