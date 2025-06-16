Произошло возгорание грузового автомобиля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник «ДорАвтоСтроя» получил ожоги во время нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.
Инцидент случился 29 мая 2025 года. Произошло возгорание рабочего автомобиля, водитель получил травму.
«Согласно медицинскому заключению, травма, полученная 40-летним работником предприятия, относится к категории тяжелых», – говорится в сообщении.
Госинспекцией труда расследуются обстоятельства и причина несчастного случая.
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