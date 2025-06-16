Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник «ДорАвтоСтроя» получил ожоги во время нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

Инцидент случился 29 мая 2025 года. Произошло возгорание рабочего автомобиля, водитель получил травму.

«Согласно медицинскому заключению, травма, полученная 40-летним работником предприятия, относится к категории тяжелых», – говорится в сообщении.

Госинспекцией труда расследуются обстоятельства и причина несчастного случая.