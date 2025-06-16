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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Работник получил ожоги во время нанесения дорожной разметки в Удмуртии

09:50, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Работник получил ожоги во время нанесения дорожной разметки в Удмуртии
09:50, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#дорожная разметка\n#ожоги\n#возгорание\n#несчастный случай\n#охрана труда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Произошло возгорание грузового автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работник «ДорАвтоСтроя» получил ожоги во время нанесения дорожной разметки. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

Инцидент случился 29 мая 2025 года. Произошло возгорание рабочего автомобиля, водитель получил травму.

«Согласно медицинскому заключению, травма, полученная 40-летним работником предприятия, относится к категории тяжелых», – говорится в сообщении.

Госинспекцией труда расследуются обстоятельства и причина несчастного случая.

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09:50, 16 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#дорожная разметка\n#ожоги\n#возгорание\n#несчастный случай\n#охрана труда