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Боевой робот принял участие в параде впервые в истории российского флота

16:35, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
16:35, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
396
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#Владимир Путин\n#ВМФ РФ\n#Санкт-Петербург\n#праздники\n#роботы\n#флот\n#Севастополь
Фото: pixabay.com
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Парады в честь Дня ВМФ прошли в Севастополе и Санкт-Петербурге.

Севастополь. Парад боевых кораблей и военно-спортивный праздник прошли в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. Как сообщает газета «Взгляд», на мероприятии присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Торжества начались с выстрела 36-фунтовой пушки возрастом около 200 лет. В параде приняли участие более 30 боевых кораблей во главе с новейшими подводными лодками и надводными кораблями флота, в том числе ракетным крейсером «Москва», более 30 единиц техники армейского корпуса, более двух десятков летательных аппаратов и пять вспомогательных судов. Отмечается, что в День ВМФ Севастополь посетили около 100 тыс. человек.

День ВМФ сегодня с размахом отмечают в Севастополе.

Севастополь - город, в котором, как говорят, в каждой семье есть тот, кто служил во флоте, служит или мечтает о морских походах. В Севастополе находится главная база Черноморского флота, которому в этом году исполняется 235 лет. Подписывайтесь на официальный канал "Новости на Первом Канале" на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски.

Также в Петербурге прошёл главный военно-морской парад, который принял верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин. Впервые в истории российского флота в Главном военно-морском параде принял участие боевой робот - безэкипажный катер.

Путин принимает парад в честь дня ВМФ в Петербурге - LIVE

Прямая трансляция. Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота России проходит в Санкт-Петербурге. По Неве и Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли ВМФ России, по воздуху их сопроводят лётчики морской авиации.

16:35, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
396
0
#Владимир Путин\n#ВМФ РФ\n#Санкт-Петербург\n#праздники\n#роботы\n#флот\n#Севастополь

 

 

 


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