Для компаний предложили ввести обязательную аккредитацию.

Москва. В России могут закрыть все визовые центры. Для компаний, управляющих центрами, депутаты предложили ввести аккредитацию, пишет «Интерфакс».

Так, чтобы получить право на деятельность, компаниям необходимо иметь филиалы не менее чем в 20 субъектах страны. При этом максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не может быть выше 20%.

Ещё одним условием станет наличие технических средств для обработки информации. Также будет учитываться трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, при таких условиях ни один визовый центр получить аккредитацию не сможет. Она отметила, что предложенные поправки поставят в патовую ситуацию иностранных дипломатов. Кроме того, если документы будут оформлять в визовом отделе, это вызовет огромные очереди.