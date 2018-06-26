Роскачество: лучше всего пекут хлеб в Ставрополье и Воронежской и Саратовской областях

Опубликованы результаты исследования о качестве хлеба среди отечественных производителей.

Москва. Лучше всего из российских регионов хлеб пекут в Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях. Роскачество опубликовало результаты исследования о качестве хлеба среди отечественных производителей.

Так, сообщается на сайте ведомства, мучное трех вышеназванных регионов эксперты признали лучшим. Помимо них, качественный хлеб пекут в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.

Замыкают рейтинг лучших по стране - Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.

Отмечается, что хлеб в России исследовали на протяжении года. Мучное проверяли на пестициды, фосфаты и следы картофельной болезни. Также специалисты определяли влажность, зольность и количество клейковины в хлебе. При этом в исследовании приняли участие 176 брендов из 62 регионов страны.