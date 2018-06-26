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Роскачество: лучше всего пекут хлеб в Ставрополье и Воронежской и Саратовской областях

11:50, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
11:50, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
181
0
#регионы\n#продукты\n#Россия\n#Ставрополье\n#исследования\n#хлеб
Фото: pixabay.com
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Опубликованы результаты исследования о качестве хлеба среди отечественных производителей.

Москва. Лучше всего из российских регионов хлеб пекут в Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях. Роскачество опубликовало результаты исследования о качестве хлеба среди отечественных производителей.  

Так, сообщается на сайте ведомства, мучное трех вышеназванных регионов эксперты признали лучшим. Помимо них, качественный хлеб пекут в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.  

Замыкают рейтинг лучших по стране - Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.  

Отмечается, что хлеб в России исследовали на протяжении года. Мучное проверяли на пестициды, фосфаты и следы картофельной болезни. Также специалисты определяли влажность, зольность и количество клейковины в хлебе.  При этом в исследовании приняли участие 176 брендов из 62 регионов страны.

11:50, 26 июня, 2018
Александра Бобрович
181
0
#регионы\n#продукты\n#Россия\n#Ставрополье\n#исследования\n#хлеб

 

 

 


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