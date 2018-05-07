Глава государства произнес слова присяги в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2018 года.

Москва. В московском Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина. Глава государства произнес слова присяги в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2018 года.

Президент России вступил в должность в 12:00 по мск времени. Прежде чем Владимир Путин произнес текст присяги, члены Почетного караула внесли в Андреевский зал дворца Конституцию России и Знак президента РФ.

Владимир Путин принес присягу президента России, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции. Глава Конституционного суда РФ объявил присутствующим на церемонии о вступлении в должность, после чего в Кремлевском дворце прозвучал государственный гимн.