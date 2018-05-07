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В московском Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина

13:20, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
13:20, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
349
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#Владимир Путин\n#Москва\n#Россия\n#Президент России
Фото: kremlin.ru
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Глава государства произнес слова присяги в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2018 года.

Москва. В московском Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина. Глава государства произнес слова присяги в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2018 года.  

Президент России вступил в должность в 12:00 по мск времени. Прежде чем Владимир Путин произнес текст присяги, члены Почетного караула внесли в Андреевский зал дворца Конституцию России и Знак президента РФ.  

Владимир Путин принес присягу президента России, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.  Глава Конституционного суда РФ объявил присутствующим на церемонии о вступлении в должность, после чего в Кремлевском дворце прозвучал государственный гимн.

Церемония инаугурации президента России - LIVE
13:20, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
349
0
#Владимир Путин\n#Москва\n#Россия\n#Президент России

 

 

 


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