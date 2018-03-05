СМИ: В России увеличат число центров освидетельствования пьяных водителей

Речь идет о расширении таких учреждений в российских регионах.

Москва. В России увеличат число центров освидетельствования пьяных водителей. Как пишут «Известия», такую рекомендацию дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений.

По данным издания, речь идет о расширении таких учреждений в российских регионах. При этом заниматься этим вопросом, по поручению комиссии, будут Минздрав и МВД.

Подобное решение было благосклонно воспринято экспертами. По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, на данный момент на территории страны центры расположены неравномерно. Больше всего их не в регионах, а в Москве.

При этом главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что у столичных водителей намного больше возможностей повторно проверить себя на алкоголь. Дело в том, что в Москве работают мобильные центры освидетельствования, то есть специально оборудованные автомобили с лабораторией внутри, когда как в регионах таких передвижных пунктов нет.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что в России число центров освидетельствования пьяных водителей нужно увеличить как минимум вдвое. По его мнению, это позволит трезвым водителям в некоторых случаях быстрее доказать свою невиновность. Например, если из-з сбоев в работе алкотестер показал наличие алкоголя.

Отмечается, что в настоящее время в России такие центры работают на основании лицензии. По данным Росздравнадзора, на конец 2017 года в стране зарегистрированы почти 4 тыс. учреждений.