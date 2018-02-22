Госдума в третий раз продлила «дачную амнистию»

Теперь зарегистрировать загородную недвижимость в упрощенном порядке можно будет до 1 марта 2020 года.

Москва. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли проект закона о продлении сроков действия «дачной амнистии». Голосование состоялось в четверг, 22 февраля, сообщает russian.rt.com. Окончательно документ должен утвердить президент.

Согласно пояснительной записке к закону, россияне получили возможность узаконить свои права на владение загородной недвижимостью до 1 марта 2020 года. Оформление объектов индивидуального жилищного строительства должно производиться в упрощенном порядке.

Напомним, «дачную амнистию» впервые объявили в 2006 году. Ее цель – ввести в оборот загородные строения, на которые владельцы земельных участков не оформили в свое время права.

«Дачную амнистию» продлевали уже дважды, в 2009 и 2015 годах. Благодаря ей удалось зарегистрировать более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.