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Госдума в третий раз продлила «дачную амнистию»

16:26, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
16:26, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#недвижимость\n#земля\n#сад и огород\n#дом\n#Госдума\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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Теперь зарегистрировать загородную недвижимость в упрощенном порядке можно будет до 1 марта 2020 года.  

Москва. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли проект закона о продлении сроков действия «дачной амнистии». Голосование состоялось в четверг, 22 февраля, сообщает russian.rt.com. Окончательно документ должен утвердить президент. 

Согласно пояснительной записке к закону, россияне получили возможность узаконить свои права на владение загородной недвижимостью до 1 марта 2020 года. Оформление объектов индивидуального жилищного строительства должно производиться в упрощенном порядке.   

Напомним, «дачную амнистию» впервые объявили в 2006 году. Ее цель – ввести в оборот загородные строения, на которые владельцы земельных участков не оформили в свое время права. 

«Дачную амнистию» продлевали уже дважды, в 2009 и 2015 годах. Благодаря ей удалось зарегистрировать более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.

16:26, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
176
0
#недвижимость\n#земля\n#сад и огород\n#дом\n#Госдума\n#законопроект

 

 

 

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