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      В память о докторе Лизе в России создадут новый благотворительный фонд

      11:55, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:55, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      206
      0
      #общество\n#авиакатастрофа\n#помощь\n#Сочи\n#благотворительность\n#крушение самолета
      Фото: vk.com
      206
      0

      Друзья и соратники знаменитой Елизаветы Глинки подали документы в Минюст.

      Москва. В России в память о Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, создадут новый благотворительный фонд. Об этом общественности рассказала ее помощница Наталья Авилова.  

      В интервью РИА «Новости» она сообщила, что соответствующие документы поданы в Минюст. По ее словам, совет нового фонда возглавит супруг доктора Лизы Глеб Глинка, а президентом станет близкий друг погибшей – врач Александр Парфенов.  

      Сама же организация будет названа в честь знаменитой правозащитницы - фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Его волонтеры будут оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детям, пострадавшим в ходе военных действий.  

      Кроме того, основатели нового фонда в рамках своей работы создадут архив доктора Лизы. В нем они расскажут о том, чем занималась Елизавета Глинка.  

      «Мы собираем архивы, записи, библиотеку доктора Лизы. Все те материалы и вещи, которые помогут в рамках нашего фонда еще раз рассказать людям о том, кем была доктор Лиза, и какое дело она делала. И мы надеемся, что волонтеры, добровольцы, люди, которые слышали о Лизе, хотели узнать о ней побольше, будут приходить к нам в фонд, узнавать о ее работе. И, возможно, их жизнь будет меняться, они тоже будут приобщаться к помощи ближнему», - пояснила Авилова.  

      Напомним, Елизавета Глинка оказалась в числе погибших в авиакатастрофе в Сочи. 25 декабря 2016 года в качестве пассажира Ту-154 Министерства обороны она летела  в Сирию.  

      За годы своей работы знаменитая доктор Лиза создала фонд «Справедливая помощь», который помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Также во время конфликта в Донбассе она привозила лекарства для больниц и эвакуировала больных детей. 

      11:55, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      206
      0
      #общество\n#авиакатастрофа\n#помощь\n#Сочи\n#благотворительность\n#крушение самолета

       

       

       

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