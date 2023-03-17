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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе

13:25, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе
13:25, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
243
0
#Китай\n#Россия\n#Владимир Путин
Фото: пресс-служба Кремля
243
0

Глава Поднебесной проведёт переговоры с Владимиром Путиным.

Москва. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Анонсируется, что в ходе переговоров высокий гость и Владимир Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

13:25, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
243
0
#Китай\n#Россия\n#Владимир Путин