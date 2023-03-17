Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию на следующей неделе

Москва. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Анонсируется, что в ходе переговоров высокий гость и Владимир Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Планируется подписание ряда важных двусторонних документов.