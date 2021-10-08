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Дочь Рамзана Кадырова возглавила Минкульт Чечни

18:11, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
Дочь Рамзана Кадырова возглавила Минкульт Чечни
18:11, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#семья\n#культура\n#власть и чиновники\n#кадры\n#назначения
Фото: instagram.com/ayshatkadyrova
16
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До этого она была первым заместителем министра.

Грозный. Чечня. Пост министра культуры Чечни заняла старшая дочь главы республики. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение в Instagram спикера регионального парламента Магомеда Даудова.

В социальной сети чиновник написал, что Айшат Кадырова стала руководителем ведомства, в котором ранее работала первым заместителем министра. По словам Даудова, на прежней должности родственница чеченского главы внесла большой вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров республики.

Айшат Кадыровой 22 года. Она окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года возглавляла модный дом Firdaws. С сентября 2020 года - замминистра культуры Чечни.

18:11, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
16
0
#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#семья\n#культура\n#власть и чиновники\n#кадры\n#назначения
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