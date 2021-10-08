Дочь Рамзана Кадырова возглавила Минкульт Чечни

До этого она была первым заместителем министра.



Грозный. Чечня. Пост министра культуры Чечни заняла старшая дочь главы республики. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение в Instagram спикера регионального парламента Магомеда Даудова.

В социальной сети чиновник написал, что Айшат Кадырова стала руководителем ведомства, в котором ранее работала первым заместителем министра. По словам Даудова, на прежней должности родственница чеченского главы внесла большой вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров республики.

Айшат Кадыровой 22 года. Она окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года возглавляла модный дом Firdaws. С сентября 2020 года - замминистра культуры Чечни.