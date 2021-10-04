Путин назначил руководителей двух регионов

Врио главы Владимирской области стал Александр Авдеев, Тамбовскую область возглавил Максим Егоров.



Москва. После выборов в Госдуму в губернаторском корпусе России начались кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба Кремля, 4 октября президент Владимир Путин назначил двух врио руководителей регионов — Александра Авдеева и Максима Егорова.

Первый из названных управленцев возглавит Владимирскую область, второй – Тамбовскую.

Кресло владимирского губернатора стало вакантным после того, как бывший глава региона Владимир Сипягин стал депутатом Госдумы. Примечательно, что его заменит другой парламентарий федерального уровня – Александр Авдеев. Для этого ему придется отказаться от мандата. Ранее он был замглавы Калуги, затем мэром Обнинска, а перед уходом в законодатели – вице-губернатором Калужской области.

Максим Егоров, которому президент доверил руководить Тамбовщиной, до недавнего времени работал заместителем министра строительства России. Он заменит подавшего в отставку по собственному желанию прежнего губернатора области Александра Никитина.

Добавим, оба назначенных Владимиром Путиным врио будут исполнять обязанности до выборов глав указанных регионов.