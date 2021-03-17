Госдума ввела ответственность за оскорбления ветеранов

За подобные преступления введена такая же ответственность, как за оправдание нацизма.



Москва. Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за публичные оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Также ужесточены наказания за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. В частности, теперь за публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы, совершенное через СМИ или интернет, виновным придется платить штрафы от 2 до 5 млн рублей. Максимальное наказание за указанные преступления - до 5 лет лишения свободы. Для юридических лиц штраф составит от 3 до 5 млн рублей.

За реабилитацию нацизма и за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала физическим лицам будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Сейчас штраф составляет максимум 300 тыс. рублей. Юридическое лицо за данное преступление могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 млн рублей.

Также депутаты обратили внимание на то, что в прежней редакции повышенная ответственность за публичное оправдание нацизма наступала, только если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ. Теперь к этому добавится интернет. Максимальное наказание за данное преступление составит до 5 лет лишения свободы.

Таким образом, законодатели фактически уравняли ответственность за оскорбления ветеранов и оправдания преступлений нацизма, отмечает пресс-служба российского парламента.