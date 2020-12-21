Власти Владивостока и Артема отменили режим ЧС

Его ввели больше месяца назад, когда край накрыло ледяным дождем.



Владивосток. Приморский край. Во Владивостоке и Артеме устранены основные последствия циклона, принесшего ледяной шторм и другие стихийные бедствия. В связи с этим в городах снят введенный 19 ноября режим ЧС, пишет «Интерфакс»

В настоящее время в краевой столице осталось лишь вывезти на свалки остатки зеленых насаждений – их было уничтожено около 80%. Коммунальщики продолжат работы и в 2021 году, отметили в мэрии Владивостока.

В администрации Артема рассказали, что с улиц города удалено 28 тыс. кубометров веток. Также коммунальщики расчистили 200 км коммуникаций, а энергетики восстановили 126 км сетей электроснабжения.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Он вызвал сильный ветер, ледяной дождь и длительные снегопады. Это привело к авариям в системах тепло- и энергоснабжения, проблемам со связью и транспортным сообщением. В целом в 73 населенных пунктах Приморского края без света на время остались почти 181 тыс. жителей. На вантах моста, ведущего на остров Русский, образовалась наледь , из-за этого попасть на остров было возможно лишь на пароме.

Режим ЧС регионального уровня вводился на всей территории края, его сняли 10 декабря. Однако во Владивостоке и Артеме, которые пострадали от циклона больше других городов, ситуация была критической еще 10 дней после этого.