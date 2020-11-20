Во Владивостоке за сутки выпало почти полторы месячные нормы осадков

Без света остались 90 тыс. горожан, не работает электротранспорт, есть перебои с отоплением.



Владивосток. Приморский край. После ледяного дождя столицу Приморья засыпало снегом. По данным краевой метеослужбы, за сутки с 19 по 20 ноября в городе выпало 143% месячной нормы осадков, пишет «Интерфакс».

Причиной продолжающейся метели синоптики называют циклон. Снег будет идти в течение дня, лишь 21 ноября установится ясная погода с легким похолоданием.

Как уже сообщалось, 19 ноября на Приморье обрушился ледяной дождь, вызвавший энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В целом по региону без света остаются около 148 тыс. потребителей, из них 90 тыс. - в столице края. Больше других от непогоды пострадали города Владивосток и Артем, здесь введен режим ЧС.

Добавим, во Владивостоке из-за метели остановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы ходят с перебоями. Отменены 58 междугородних рейсов. В отдельных домах нарушено отопление. Власти краевой столицы открыли для жителей и гостей города пункты временного размещения, где можно согреться.