Из-за обледеневших вант открытие моста на остров Русский во Владивостоке вновь отложили

Промышленные альпинисты могут убирать наледь лишь в безветренную погоду.



Владивосток. Приморский край. Завершение работ по расчистке вант моста на остров Русский во Владивостоке отложено на неопределенный срок. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщили в компании ДСД «Дальний Восток», обслуживающей сооружение.

Ранее компания обещала открыть движение по мосту 30 ноября. Однако 27 ноября Росавтодор отодвинул этот срок минимум на неделю.

Теперь, по оптимистичному прогнозу, проезд на остров Русский станет возможен через 6-10 дней. Причина – сложность работ по очистке вант. Промышленные альпинисты могут убирать наледь лишь при отсутствии осадков и сильного ветра. Длина каждой растяжки - около 600 м, верхолазы работают на высоте более 300 м. 27 ноября удалось сбросить более 30 тонн льда, но такой результат возможен не всегда.

«Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах», - сообщили в компании ДСД «Дальний Восток».

Напомним, 19 ноября на Приморье обрушился ледяной дождь. В дальнейшем циклон день за днем засыпал регион снегом. Были нарушены коммуникации, затруднен проезд по автодорогам. Ущерб, нанесенный разбушевавшейся стихией, оценили предварительно в 266 млн рублей. 21 ноября из-за опасности падения льда пришлось закрыть мост на остров Русский. Сообщение с поселками, расположенными там, осуществляется при помощи парома.