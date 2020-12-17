Путин объяснил свое отношение к уголовному делу экс-губернатора Фургала

Часть жителей Хабаровского края не согласна с обвинениями в адрес бывшего руководителя региона



Москва. На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению главы государства, преследование руководителя региона не связано с политикой.

Путин подчеркнул, что обвинения в адрес Фургала выдвинуты очень тяжелые. Следствие считает его причастным к криминальной группировке, которая занималась устранением конкурентов в бизнесе.

«Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то, и не о подтасовках, и не о злоупотреблении служебным положением», - объяснил президент.

Также он заявил, что уголовное дело в отношении экс-губернатора никак не связано с его принадлежностью к оппозиционной политической партии (ЛДПР). Президент напомнил, что в случае тех или иных нарушений уголовные дела возбуждаются и в отношении представителей правящей в стране партии.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о своих отношениях с Фургалом в бытность его главой Хабаровского края.

«У меня с ним были добрые отношения. Он вполне, что называется, был лояльным в общих чертах к федеральным властям. Никаких проблем у меня с ним не возникало», - прокомментировал президент.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его обвинили в организации убийств по найму и в покушении на убийство предпринимателей. Чиновника сняли с должности и этапировали в Москву, где содержат в СИЗО. Врио главы региона назначили представителя ЛДПР, экс-депутата Госдумы Михаила Дегтярева.