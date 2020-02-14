Путин поручил Центризбиркому подготовить голосование по изменениям в Конституцию

Расходы на его проведение составят примерно столько же, сколько потребовалось на организацию выборов президента в 2018 году.



Москва. Начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию распорядился президент России. Документ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

Голосование поручено провести Центральной избирательной комиссии. Органам государственной власти предписано оказать ЦИК полное содействие, в частности предоставить помещения, транспорт, средства связи.

Объем бюджетных средств, выделенных на проведение голосования, определен в размере не менее, чем на выборы президента России в 2018 году, с учетом инфляции.

О сроках проведения голосования в документе не говорится.