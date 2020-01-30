Дальневосточную границу России с Китаем полностью закрыли из-за коронавируса

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Москва. Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы между Россией и Китаем на Дальнем Востоке. Эта мера принята с целью недопущения распространения коронавируса, сообщает RT.

По данным агентства, о документе Мишустин рассказал на заседании кабмина 30 января. По словам премьера, власти должны принять все необходимые меры для защиты граждан от смертельно опасного заболевания.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о закрытии автомобильного и железнодорожного сообщения регионов Дальнего Востока с КНР.