Временные знаки на улицах Ижевска, закрытие границы России с Китаем и останки пропавшего в Бермудском треугольнике корабля: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочая неделя близится к концу, а «Сусанин» продолжает рассказывать о том, что происходило в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Права предпринимателей:

В Удмуртии пройдет круглый стол по вопросам защиты прав предпринимателей. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, он состоится 4 февраля в 11:00 по адресу улице Авангардная, 4б, в Ижевске.

В рамках круглого стола представители государственных органов, специализированных организаций и деловых объединений рассмотрят вопросы соблюдения органами власти законодательства при взаимодействии с бизнесом, развития малого и среднего предпринимательства, предоставления услуг и мер поддержки, осуществления разрешительных процедур и проверок.

Также участники мероприятия готовы ответить на вопросы предпринимателей. Принимать вопросы будут до 4 февраля по номеру «горячей линии»: 8 (3412) 94-86-04.

К обсуждению вопросов развития в республике предпринимательства приглашаются все заинтересованные лица.

Проверка системы оповещения:

В четверг, 30 января, в 14:00 пройдет проверка системы оповещения завода «Купол». На предприятии включат электросирены. Продолжительность сигнала - не более 5 минут. Жителей просят соблюдать спокойствие.

Временные знаки:

В Ижевске в связи с обильными осадками будут устанавливать временные дорожные знаки. Так, с 09:00 до 12:00 30 января их поставят на проезде от дороги на психиатрическую больницу до профилактория «Ижсталь».

В пятницу, 31 января, с 09:00 до 12:00 знаки установят у дома №104 по улице 40 лет Победы, а с 12:00 до 21:00 – на улице Михайлова от шлюзового проезда по улице Ленина до дома №9, а также на проезде от улицы Халтурина до улицы Бабушкина вдоль домов №106 и 112 по улице Ленина.

Закрытие границы с Китаем:

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о закрытии автомобильных и пешеходных границ с Китаем в дальневосточных регионах. Об этом сообщает Газета со ссылкой на «Интерфакс».

Так, закрывшими границу регионами стали Еврейская автономная область, Амурская область, а также Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Когда в России будет снят запрет на пересечение границы в этих областях — не уточняется.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

Пропавший в Бермудском треугольнике:

Морские археологи отыскали пропавший в Бермудском треугольнике корабль. Как пишет РенТВ, в 1925 году торговое судно Cotopaxi направилось к Кубе из Чарльстона, штат Южная Каролина, однако через некоторое время корабль таинственным образом исчез.

Исследователям удалось выяснить, что судно отправилось в пункт назначения 29 ноября, а 1 декабря начало подавать сигналы бедствия, о чем ранее умалчивалось. После этого корабль исчез, не было найдено даже спасательных шлюпок.

В 2015 году появилось сообщение, что Cotopaxi увидели у побережья Кубы, рядом с запретной военной зоной.

В конце концов поиски вывели археологов на побережье Флориды. Они исследовали следы кораблекрушения у Джексонвилла и заострили внимание на фрагментах, которые могут принадлежать пропавшему век назад судну. Эти обломки впервые были найдены 35 лет назад.