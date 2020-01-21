Владимир Путин утвердил состав нового правительства России

Это произошло вечером 21 января 2020 года.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении членов правительства страны. Тексты соответствующих документов опубликовали на сайте Кремля во вторник, 21 января.

Заместителями председателя правительства России назначены: Андрей Белоусов (первый заместитель), Дмитрий Григоренко (руководитель Аппарата правительства России), Юрий Трутнев (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе), Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернишенко.

Ряд министров сохранил свои посты. Вновь министром внутренних дел назначен Владимир Колокольцев, министром финансов — Антон Силуанов, министром иностранных дел — Сергей Лавров, министром обороны — Сергей Шойгу, главой МЧС — Евгений Зиничев, министром транспорта — Валерий Дитрих, главой Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минстроя — Владимир Якушев, Минпромторга — Денис Мантуров, Минэнергетики — Александр Новак, Минсельхоза — Дмитрий Патрушев, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.

Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, Минздрав России возглавил Михаил Мурашко, Минкультуры — Ольга Любимова, министерство науки и высшего образования — Валерий Фальков, Минпросвещения — Сергей Кравцов, Минспорт — Олег Матыцин, министерство труда и социальной политики — Антон Котяков, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, Минэкономразвития — Максим Решетников.

«Всё, что добыто непосильным трудом <...> должно быть хорошо использовано на будущее и для достижения общенациональных целей. Предыдущее правительство очень много работало над этим, и это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть всё для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа», — сказал Владимир Путин новому кабинету министров.

Напомним, 15 января правительство под руководством Дмитрия Медведева подало в отставку. Позднее Владимир Путин назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина, чью кандидатуру согласовал парламент страны.