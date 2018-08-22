СПЧ предложил декриминализировать статью за оскорбление чувств верующих

В том числе оставить в УК наказание лишь за насильственные экстремистские преступления.

Москва. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил декриминализировать часть 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») уголовного кодекса России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вместо этого Совет предлагает дополнить административный кодекс отягощенным составом оскорбления. Кроме того, СПЧ отметил «правовую неопределенность» терминов «религиозные взгляды» и «верующие», так как из формулировок не понятно, можно ли их распространять на атеистические взгляды.