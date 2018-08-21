Итоги парламентско-общественных слушай по пенсионной реформе

Большинство участников поддержали повышение пенсионного возраста.

Москва. В Государственной думе России прошли парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

На повестке дня стояли вопросы повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении. Срок внесения поправок продлен до 24 сентября. Второе слушание состоится осенью.

Открыл заседание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос <...> потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», - начал слушания Володин.

В ходе слушай прозвучали предложения увеличить пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста, сохранить действующие параметры для жителей дальневосточных и северных территорий, ввести ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые будут «пытаться избавиться от работников предпенсионного возраста» и другие.

Более 100 поправок к законопроекту поступило в Госдуму перед началом слушаний.

В ходе заседания Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал целью увеличение пенсии от 60 до 70% от заработной платы, пишет «Коммерсантъ».

«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели»,— заявил Кудрин.

Он отметил, что мотивировать работодателей, которые сохранили рабочие места для людей после 55-60 лет можно снижением страховых взносов, пишут «Известия».

«Все эффекты, о которых я говорю, будут постепенно накапливаться и давать возможности для роста пенсий, это не моментальные, но положительные изменения шаг за шагом» — сказал политик.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что сегодняшнее обсуждение носит конструктивный характер. Сообщает пресс-служба законодательного органа.

46 млн человек пенсионного возраста он назвал «отдельной возрастной когортой». Из них 18 млн человек «по тем или иным причинам» работают.

Депутат предложил рассматривать увеличение продолжительности жизни россиянина, как «процесс структурных изменений в экономике, в культуре, в менталитете нашего общества».

Также Онищенко отметил важность участия научного сообщества в процессе совершенствования пенсионного законодательства.

Председатель Госдумы Володин заявил, что обсуждение вопроса продолжится в рамках деятельности рабочей группы, которая продолжит работу с поправками совместно с профильными комитетами и представителями гражданского общества. Ее возглавит заместитель Председателя Ольга Тимофеева.

«Первое заседание рабочей группы предлагаем провести в период с 30 августа по 2 сентября», — сказала она.