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Мэр Тюмени Александр Моор возглавил область

16:26, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:26, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#Тюмень\n#мэр
Фото: kremlin.ru
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Временно исполняющим обязанности губернатора его назначил Владимир Путин.  

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Глава государства также провел во вторник, 29 мая, встречу с Моором, сообщает пресс-служба Кремля. 

Александр Моор будет руководить регионом до выборов, которые пройдут 9 сентября.

Напомним, предыдущий руководитель региона Владимир Якушев ушел на повышение: 18 мая он был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.   

Александру Моору 44 года, он родился в поселке Березняки Тюменской области. Окончил Тюменский госуниверситет, работал в банках, затем был назначен замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2005 году стал заместителем губернатора Тюменской области. В феврале 2011 года Моора назначили первым заместителем главы столицы региона, а затем и градоначальником Тюмени. 

Кстати, накануне Владимир Путин принял отставки двух губернаторов – Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Президент также назначил исполняющими обязанности руководителей этих регионов двух мэров – городов Якутска (Айсен Николаев) и Нижнего Тагила (Сергей Носов) соответственно.

16:26, 29 мая, 2018
Евгений Кандаков
661
0
#Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#Тюмень\n#мэр

 

 

 


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