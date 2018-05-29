Мэр Тюмени Александр Моор возглавил область

Временно исполняющим обязанности губернатора его назначил Владимир Путин.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Глава государства также провел во вторник, 29 мая, встречу с Моором, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Моор будет руководить регионом до выборов, которые пройдут 9 сентября.

Напомним, предыдущий руководитель региона Владимир Якушев ушел на повышение: 18 мая он был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Александру Моору 44 года, он родился в поселке Березняки Тюменской области. Окончил Тюменский госуниверситет, работал в банках, затем был назначен замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2005 году стал заместителем губернатора Тюменской области. В феврале 2011 года Моора назначили первым заместителем главы столицы региона, а затем и градоначальником Тюмени.

Кстати, накануне Владимир Путин принял отставки двух губернаторов – Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Президент также назначил исполняющими обязанности руководителей этих регионов двух мэров – городов Якутска (Айсен Николаев) и Нижнего Тагила (Сергей Носов) соответственно.