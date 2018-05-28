Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил Магаданскую область

Возглавлявший регион Владимир Печеный подал в отставку.

Москва. Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области стал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Указ об этом подписал в понедельник, 28 мая, Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. От полномочий губернатора он отказался по собственному желанию, а возглавлял регион с февраля 2013 года.

Подписанию указа о назначении предшествовала встреча Владимира Путина с Сергеем Носовым.

Напомним, 28 мая об уходе с поста главы региона сообщил глава Якутии Егор Борисов. Временно исполняющим обязанности руководителя Республики Саха назначен мэр Якутска Айсен Николаев.