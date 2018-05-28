play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил Магаданскую область

22:22, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
22:22, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
64
0
#Владимир Путин\n#власть\n#губернаторы\n#отставка\n#мэр\n#Магадан\n#назначения
Фото: kremlin.ru
64
0

Возглавлявший регион Владимир Печеный подал в отставку.  

Москва. Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области стал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Указ об этом подписал в понедельник, 28 мая, Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

Ранее глава государства принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. От полномочий губернатора он отказался по собственному желанию, а возглавлял регион с февраля 2013 года.   

Подписанию указа о назначении предшествовала встреча Владимира Путина с Сергеем Носовым. 

Напомним, 28 мая об уходе с поста главы региона сообщил глава Якутии Егор Борисов. Временно исполняющим обязанности руководителя Республики Саха назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

22:22, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
64
0
#Владимир Путин\n#власть\n#губернаторы\n#отставка\n#мэр\n#Магадан\n#назначения

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46
17370

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

14306
15:16, 27 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10163
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

8287
15:13, 25 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7673
14:14, 23 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3294

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

3009
18:20, 21 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

2273
13:50, 26 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2074
10:40, 25 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2071
16:45, 21 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2173

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1945
15:35, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1913
10:59, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

1871
18:05, 27 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1744
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

Безопасный дом от «Ростелекома»