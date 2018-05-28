Путин назначил Айсена Николаева исполняющим обязанности главы Якутии

Ранее он был мэром столицы региона.

Москва. Временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) стал мэр Якутска Айсен Николаев. Как сообщили в пресс-службе Кремля, указ о назначении подписал Президент России.

На официальном сайте главы государства уточняется, что Владимир Путин провел с новым руководителем региона рабочую встречу.

Ранее стало известно, что 65-летний глава Якутии Егор Борисов подал в отставку. О своем решении покинуть пост он написал в социальной сети.

До избрания мэром Якутска в 2012 году Айсен Николаев два раза избирался в региональный парламент. С 2004 года был министром финансов Якутии, в 2007-2011 годах возглавлял администрацию президента и правительства Республики Саха.