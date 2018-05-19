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Росавиация ограничила полеты над городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу

18:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
18:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
184
0
#футбол\n#авиация
Фото: @arzik2
184
0

Ограничение также касается полетов над базами отдыха команд и тренировочными площадками.

Москва. Росавиация ограничила полеты над городами, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, ограничение касается и полетов над базами отдыха команд и тренировочными площадками. Запретные зоны и зоны ограничения полетов дополнительно установлены Минтрансом России.

В случае необходимости полетов в этих зонах с 1 июня по 17 июля нужно получить разрешение.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

18:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
184
0
#футбол\n#авиация

 

 

 


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