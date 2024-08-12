Всеобщую эвакуацию объявили в Беловском районе Курской области

Белая. Курская область. Добровольно эвакуироваться призвал жителей глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. Об этом пишет Газета.ру.

«Кто еще остался на территории — убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал в своем телеграм-канале руководитель приграничного муниципалитета обратился Волобуев к жителям.

Волобуев пояснил, что обстановка остается напряженной. Автобусы для эвакуации будут ждать жителей у сельсовета села Долгие Буды, а тажке в Бушмено Обоянского района, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что вынужденные переселенцы из приграничных с Украиной районов Курской области подали свыше 16 тыс. заявлений в муниципальные органы власти о необходимой им помощи.

Напомним, 6 августа украинские военные значительными силами проникли на территорию Курской области. Бои завязались на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны России, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в общей сложности 1350 солдат и более 200 единиц техники. Боевые действия в регионе продолжаются.