Более 16 тысяч заявлений о помощи приняли местные администрации Курской области от вынужденных переселенцев

Курск. Курская область. Вынужденные переселенцы из приграничных с Украиной районов Курской области подали свыше 16 тыс. заявлений в муниципальные органы власти о необходимой им помощи. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил 10 августа глава Курска Игорь Куцак.

«Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Куцак подчеркнул, что одна из главных задач региональных властей — обеспечение временного жилья и бытовых условий для прибывающих из приграничья граждан. Как отметил мэр города, «обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, все задачи решаются во взаимодействии с региональным правительством».

По сообщению пресс-службы МЧС России, в Курске организован палаточный городок для приезжающих после атак украинских войск жителей угрожаемых районов.

В Курской области введен режим контртеррористической операции.