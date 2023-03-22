Экс-начальника СУ СК по Волгоградской области приговорили к 20 годам колонии

Волгоград. Суд приговорил бывшего главу Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева по делу о покушении на жизнь губернатора региона Андрея Бочарова в 2019 году. Как сообщают «Известия», 22 марта ему назначили 20 лет колонии строгого режима. Также осуждённого лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

Михаил Музраев возглавлял управление регионального СК с 2011 года по декабрь 2018 года. О его задержании стало известно 10 июня 2019 года, через два дня суд отправил его в СИЗО.

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был главный арендатор центрального рынка в Волгограде Евгений Ремезов, проникли на территорию дома губернатора в Волгограде.

Один из них попытался поджечь стену дома, в котором проживал губернатор Бочаров с семьёй, однако это ему не удалось. Позже Ремезов заявил, что поджечь дом главы региона его попросил местный предприниматель Зубков по требованию экс-генерала юстиции. Свою вину Зубков и Музраев на суде не признали.

Кроме того, в июне 2019 года генерал-майор Михаил Цукрук рассказывал «РЕН ТВ», что Музраев вёл противозаконную деятельность. В частности, он участвовал в «сходке криминалитета», где решался вопрос о смещении с поста мэра Волгограда Евгения Ищенко.