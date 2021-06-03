Российских водителей могут начать штрафовать за превышение средней скорости

Соответствующие нормы планируется ввести в новый КоАП.



Москва. В России могут ввести новые штрафы для автомобилистов – за езду по дорогам со скоростью выше допустимой средней на протяженных участках. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Autonews.ru.

По данным портала, возможность внесения в законодательство соответствующей нормы изучают в МВД, Минюсте и Минтрансе. Сейчас попытки штрафовать за превышение установленной скорости движения зачастую успешно оспариваются нарушителями в судах. Дело в том, что видеокамеры способны фиксировать превышение лишь на ограниченных участках автотрасс, того же требует от них законодательство. Расчеты же средней скорости являются величиной труднодоказуемой.

С инициативой ввести ответственность за подозрительно быстрое прибытие из пункта «а» в пункт «б» в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) выступила Ассоциация производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» еще в 2020 году, сообщили порталу в Минюсте.

Сейчас новая редакция КоАПа дорабатывается с учетом общественного обсуждения документа. В Ассоциации «Око» уверены, что наказание за превышение средней скорости является правомерным, и указывают на то, что видеокамеры, фиксирующие среднюю скорость движения, повышают безопасность дорожного движения. Аварийность на участках дорог, оборудованных такими комплексами, снижается на 50%, отмечают в Ассоциации.