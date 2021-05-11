Возможный план биологической атаки на Россию раскрыли в Совбезе

Смертоносные микробы могут «по ошибке» попасть в нашу страну из специальных центров в приграничных государствах.



Москва. США и страны НАТО могут допустить якобы «случайное» распространение в России опасных микроорганизмов. Они могут попасть в окружающую среду из лабораторий в приграничных государствах, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал агентству первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Он указал на опасность появления в бывших советских республиках военно-биологических центров США и их союзников по НАТО. Выпущенные в окружающую среду якобы «по ошибке» возбудители смертельно опасных заболеваний могут привести в массовой гибели жителей России, да и самих государств, допускающих создание подобных структур на своей территории.

По мнению Юрия Аверьянова, вовлечение Пентагоном соседних с Россией стран в создание биооружия реализуется через международные программы «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместное сокращение угроз» и «Совместные биологические обязательства».

В начале апреля секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что в приграничных с Россией и Китаем государствах, где появились совместные с США биолаборатории, начались вспышки заболеваний, ранее не характерных для этих регионов.

А в 2017 году президент России Владимир Путин указал, что некие силы с непонятными целями собирают биоматериал россиян. Сенатор Франц Клинцевич в связи с этим заявил, что данные исследования могут проводиться с целью создания биологического оружия направленного действия.