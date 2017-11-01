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      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:28, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      287
      0
      #медицина\n#Владимир Путин\n#оружие\n#США\n#Пентагон\n#исследования
      Фото: pixabay.com
      287
      0

      О том, что «некие силы» закупают образцы ДНК граждан РФ, сообщил ранее Владимир Путин.  

      Вашингтон. США. В Пентагоне признали сбор биологического материала россиян и объяснили данные действия научной необходимостью. Как сообщает РИА «Новости», об этом рассказал представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни. 

      По его словам, в России было закуплено 39 биологических образцов. Материал из нашей страны был выбран непреднамеренно, а целью было изучение опорно-двигательного аппарата.

      Исследованиями занимается специальный центр 59-й медицинской авиагруппы для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами, заявил Дауни. Также он пояснил, что ученым требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов). 

      В первоначальном запросе не указывалась страна происхождения образцов. Однако поставщик приобрел биоматериал в России. Поэтому теперь необходимо, чтобы из России была доставлена также и контрольная группа образцов. 

      В июле этого года одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы.   

      30 октября Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что некие силы с непонятными целями собирают биоматериал россиян. Позднее в Кремле пояснили, что заявление главы государства основано на информации спецслужб. 

      Сенатор Франц Клинцевич в связи с этим заявил, что данные исследования могут проводиться с целью создания биологического оружия направленного действия.

      10:28, 01 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      287
      0
      #медицина\n#Владимир Путин\n#оружие\n#США\n#Пентагон\n#исследования

       

       

       

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