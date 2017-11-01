В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

О том, что «некие силы» закупают образцы ДНК граждан РФ, сообщил ранее Владимир Путин.

Вашингтон. США. В Пентагоне признали сбор биологического материала россиян и объяснили данные действия научной необходимостью. Как сообщает РИА «Новости», об этом рассказал представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни.

По его словам, в России было закуплено 39 биологических образцов. Материал из нашей страны был выбран непреднамеренно, а целью было изучение опорно-двигательного аппарата.

Исследованиями занимается специальный центр 59-й медицинской авиагруппы для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами, заявил Дауни. Также он пояснил, что ученым требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов).

В первоначальном запросе не указывалась страна происхождения образцов. Однако поставщик приобрел биоматериал в России. Поэтому теперь необходимо, чтобы из России была доставлена также и контрольная группа образцов.

В июле этого года одна из структур ВВС США разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы.

30 октября Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что некие силы с непонятными целями собирают биоматериал россиян. Позднее в Кремле пояснили, что заявление главы государства основано на информации спецслужб.

Сенатор Франц Клинцевич в связи с этим заявил, что данные исследования могут проводиться с целью создания биологического оружия направленного действия.